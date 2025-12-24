Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Общество
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
24 декабря 2025 / 10:59
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max. В своем Telegram-канале дипломат разместила скриншот с уведомлением о присоединении Собчак к платформе.
"А, ну все, последний бастион пал", - указала Захарова в этой свяи.
Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.
На сегодняшний день число зарегистрированных пользователей в Max составило 75 млн.