Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на регистрацию журналистки Ксении Собчак в мессенджере Max. В своем Telegram-канале дипломат разместила скриншот с уведомлением о присоединении Собчак к платформе.

"А, ну все, последний бастион пал", - указала Захарова в этой свяи.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

На сегодняшний день число зарегистрированных пользователей в Max составило 75 млн.