Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение

Переговоры по урегулированию украинского конфликта продвинулись, в том смысле, что стороны уже перешли к обсуждению подробностей мирного соглашения.

Правда, все мы знаем, что дьявол кроется в деталях. Тем более в таком сложном вопросе. Сейчас обсуждается уже план из двадцати пунктов, и именно детали не разглашаются.

Появляются утверждения, что Украина, якобы, к миру готова, и все дело теперь только в России. Однако, насколько мы знаем, ключевые требования России пока не учтены. Возможно, Дональд Трамп приехал в Майами в тот момент, когда там проходили переговоры с участием российского представителя Кирилла Дмитриева для того, чтобы объявить о перемирии с 25 декабря? Но, Россия продолжает говорить, что ей не нужно перемирие, а нужен мир. И мир этот должен быть обеспечен выполнением ее требований.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

