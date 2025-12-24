Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет

Семьям погибших на Елецкой улице в Москве сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в столичную полицию в октябре 2023 года.

Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались жена и девятимесячная дочь.