Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
24 декабря 2025 / 11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
© Официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы/ТАСС

Семьям погибших на Елецкой улице в Москве сотрудников полиции будет оказана вся необходимая помощь. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает ТАСС.

"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Москве выражают искренние соболезнования семьям инспекторов отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве лейтенанта полиции Ильи Климанова и лейтенанта полиции Максима Горбунова, которые получили смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств случившегося.

Лейтенанту полиции Илье Климанову было 24 года, он пришел на службу в столичную полицию в октябре 2023 года.

Лейтенант полиции Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались жена и девятимесячная дочь. 

Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
10:59
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
10:42
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
20:45
Медведев отметил неожиданно мирные заявления из Евросоюза о России
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения