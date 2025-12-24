Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение

Важно, что саммит СНГ в Санкт-Петербурге носит именно неформальный характер. Президент России каждый год в предновогодние дни приглашает в свой родной город глав государств, с которыми у России давние и добрые отношения. Хотя в течении года встречи с лидерами стран СНГ проходят регулярно, здесь обстановка неформальная и можно сказать друг другу какие-то добрые слова, в которых высшие руководители нуждаются также, как и обычные люди.

Путин всегда старается показать коллегам хорошую культурную программу. Надо сказать, что именно общие элементы культуры объединяют постсоветские страны. Так было и на этот раз. Можно предположить, что помимо всего прочего, каждый из президентов стран СНГ получил еще и удовольствие от участия в культурных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/a33e2cb6e9000f7b6097b6f45306a252/