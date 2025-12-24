Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Москва
24 декабря 2025 / 13:43
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
23 декабря 2025 / 13:10
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
24 декабря 2025 / 11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
© Александр Казаков/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Президент России поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов двух стран, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах", - сказано в сообщении.

Алиев поблагодарил главу российского государства за проявленное внимание и поздравление, добавили в пресс-службе.

Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
Энтропия – главная примета международной политики в 2025 году. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
12:16
Украинские СМИ представили так называемый мирный план Киева из 20 пунктов
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
10:59
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
10:42
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения