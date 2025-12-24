Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Политика
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
24 декабря 2025 / 11:42
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба президента Азербайджана.
"Президент России поздравил Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья. В ходе телефонного разговора были затронуты вопросы, обсуждавшиеся на последней встрече президентов двух стран, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества, а также региональных вопросах", - сказано в сообщении.
Алиев поблагодарил главу российского государства за проявленное внимание и поздравление, добавили в пресс-службе.