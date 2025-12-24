Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 декабря демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю укрепляется.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,14% и торговались на уровне 2 721,43 и 1 090,93 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,15 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2719,14 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 090,01 пункта (-0,23%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и находился на отметке в 11,156 рубля (+4,4 копейки).