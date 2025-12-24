Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 декабря 2025 / 13:43
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
23 декабря 2025 / 13:10
Экономика
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
24 декабря 2025 / 11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 24 декабря демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня к рублю укрепляется.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,14% и торговались на уровне 2 721,43 и 1 090,93 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,85 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,15 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2719,14 пункта (-0,23%), индекс РТС составлял 1 090,01 пункта (-0,23%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил рост и находился на отметке в 11,156 рубля (+4,4 копейки).

12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
12:16
Украинские СМИ представили так называемый мирный план Киева из 20 пунктов
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:42
Президенты России и Азербайджана обсудили перспективы двусторонних отношений
11:19
Погибшим при взрыве в Москве сотрудникам полиции было 24 и 25 лет
10:59
Захарова иронично отреагировала на регистрацию Собчак в Max
10:42
Уитэкер заявил, что стороны обсуждают четыре документа по Украине
10:18
Обнаружен "черный ящик" упавшего у Анкары самолета с ливийским командованием
22:19
"Газпром" констатировал рост мирового потребления газа в 2025 году
21:59
Президенты Узбекистана и США обсудили перспективы развития отношений двух стран
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
