США продолжают запугивать Венесуэлу

Юрий Веселов, военный обозреватель

Вашингтон намерен максимально ужесточить санкционный режим в отношении Венесуэлы. Об этом заявил 23 декабря постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

"США будут вводить и применять санкции в максимальном объеме, чтобы лишить [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро ресурсов, которые он использует для финансирования Cartel de los Soles ("Картель солнц") и Tren de Aragua ("Поезд Арагуа")", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что "речь идет также о прибыли от продажи нефти, которая идет на финансирование картелей".

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, отметив, что РФ "решительно осуждает захват американскими военными нефтеналивных танкеров и фактическое введение морской блокады".

Шаги США в отношении Венесуэлы в будущем могут стать шаблоном для действий Вашингтона в отношении латиноамериканских государств, считает он.

"К сожалению, есть все основания полагать, что действия США по отношению к Венесуэле - не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США", - сказал дипломат.

США между тем вот уже несколько недель балансируют на грани объявления военной операции против Венесуэлы под предлогом «борьбы с наркоторговлей» и с требованием «возвращения украденных» у США нефти, газа и других активов. На прошлой неделе Трамп заявил о признании правительства в Каракасе «иностранной террористической организацией», введении полной морской блокады Венесуэлы и запрете входа и выхода из ее вод всех танкеров.

21 декабря корабли береговой охраны США предприняли попытку перехвата в Карибском море танкера «Bella 1», следовавшего в Венесуэлу под панамским флагом. Судно было внесено американцами в санкционный список в 2024 году в рамках мер по противодействию финансирования северо-йеменского шиитского движения хуситов «Ансар Алла». Судно не поддалось на провокацию и в целом благополучно достигло венесуэльского берега.

«Мы будем продолжать преследовать незаконное перемещение санкционированной нефти, которая используется для финансирования наркотерроризма в регионе. Мы вас найдем и остановим», - такое заявление сделала недавно министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В настоящее время американцы работают над расширением санкционного списка судов.

Неделей ранее американцы задержали у берегов Венесуэлы в нейтральных водах танкер «Ctnturies» с нефтью для крупного продавца топлива из Китая. При этом судно не находилось под действиями американских санкций. Экипаж был арестован.

Эскалацию между двумя странами нужно расценивать как вполне ожидаемую. Американцы приступили к военным приготовлениям против боливарианской республики еще в середине лета, пригнав в Карибский бассейн крупную группировку военно-морских сил во главе с новейшим атомным авианосцем «Джеральд Форд». Трамп и его ближайшие соратники не скрывают агрессивных намерений в отношении Венесуэлы с целью свержения ее президента Николаса Мадуро и восстановления американского контроля над национализированными нефтяными ресурсами.

Расчет американских ястребов строится на угрозе силового воздействии на венесуэльский народ посредством нанесения массированных авиационных и ракетных ударов по административным центрам и крупным промышленным предприятиям этой латиноамериканской страны. По мнению политиков Белого дома, это должно спровоцировать в Венесуэле массовые антиправительственные выступления оппозиционных сил, которые должны инициировать отставку действующего правительства.

Вместе с тем многие видные политические аналитики стран Южной Америки придерживаются противоположного мнения, опираясь на ментальность подавляющего большинства населения. Они утверждают, что силовые меры против Венесуэлы будут способствовать усилению антиамериканских настроений и расширению поддержки этой страны.

Что касается ответных мер Каракаса, то государство готовилось к развитию военных событий. Обладая регулярной армией общей численностью около 200 тысяч военнослужащих, на защиту своей родины выступит организованный резерв такой же численности. Кроме того, среди населения высока готовность вести партизанскую войну против захватчиков в случае высадки американского морского десанта на побережье Венесуэлы.

Однако все зависит от решимости руководства и лично Николаса Мадуро использовать против ВС США всех имеющихся на вооружении национальной армии военных средств и, в первую очередь, противокорабельного оружия, комплексов ПВО и другого вполне современного оружия.