Украинские СМИ представили так называемый мирный план Киева из 20 пунктов

Владимир Зеленский обнародовал план из 20 пунктов, который Украина предлагала американской стороне на переговорах в США. Положения документа представило агентство РБК-Украина после встречи журналистов с Зеленским.

В плане отражены такие пункты: подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между Россией и Украиной с мониторингом на линии соприкосновения, гарантии безопасности. Численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксируется на уровне 800 тыс. человек в мирное время. США, НАТО и Европа предоставляют Украине гарантии безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО.

Шестой пункт подразумевает закрепление РФ обязательств о ненападении на Украину и Европу, седьмой - присоединение Украины в ЕС в "соответствующее время". Восьмым пунктом значится предоставление Киеву "глобального пакета" помощи, девятым - создание фонда в размере $800 млрд на задачи восстановления. В десятом пункте Украина обязуется ускорить усилия по заключению соглашения о свободной торговле с США.

Пункт 11 отражает безъядерный статус Украины. Пункт 12 посвящен ЗАЭС, однако по этому вопросу, как отмечается в черновике, Украина с США компромисса не достигла. Пункт 13 - введение в школах Украины образовательных программ, "которые способствуют толерантности к разным культурам". Пункт 14 посвящен территориальному вопросу, однако тут Вашингтону и Киеву также не удалось достичь единой позиции. Украина отказывается выводить войска из Донбасса.

В заключительных пунктах содержатся обязательства сторон не менять договоренности силой, предусматривается свобода судоходства по Днепру с демилитаризацией Кинбурнской косы, предполагается обмен пленными по формуле "всех на всех". Украина обязуется провести выборы "как можно скорее после подписания соглашения". Контролировать выполнение соглашения будет Совет мира во главе с президентом США Дональдом Трампом. После согласия всех сторон на указанные условия вступает в силу режим прекращения огня.