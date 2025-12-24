Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 15:14
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
Москва
24 декабря 2025 / 15:14
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Украина / Общество / Кризис на Украине / СВО
Общество
Украина: проблемы ветеранов ВСУ нарастают
Общество стало презирать и избегать их
24 декабря 2025 / 13:46
Украина: проблемы ветеранов ВСУ нарастают

Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинцы устали от своих вояк и их усталость начинает переходить в прямую конфронтацию. Нападения, драки, поджоги машин, постоянная критика стали симптомами раскола между гражданскими и военными. Об этом уже открыто говорят и политики, и сами вояки.

Чтобы вернуть уважение к армии, в кодекс гражданской защиты Украины даже внесены изменения по использованию местными властями общенациональной системы оповещения для ежедневного объявления минуты молчания по погибшим боевикам. Предполагается, что минута молчания будет объявляться ежедневно в 9 часов утра. Но эта идея сильно запоздала и не принесет улучшений в отношении гражданских к украинским воякам. На это на заседании Верховной рады пожаловалась депутат Соломия Бобровская: «Каждый раз, возвращаясь с фронта, я ищу, где мы, как государство, допустили большую ошибку, когда военная форма обесценилась и когда она стала быть страшной. Когда отворачиваются от тех, кто стоит с просьбой помочь, кого надо пропустить, кто идет по улице в военной форме. Сейчас избегание взглядов вместо благодарности и восхищения, которые были четыре, три, два года назад у всех нас».

Украинцы становятся безразличны к проблемам военных, а бывшие военнопленные сводят счеты с жизнью, поддержала Бобровскую другая депутатка, Инна Совсун. «Государство и общество равнодушно к военным и к военнопленным. Мы сейчас на четвертом году войны дошли до уровня безразличия к проблемам всех военных. И это безразличие проявляется во всем. Оно проявляется от слов «мы вас туда не посылали», заканчивая тем, что в бюджете на 2026 год мы не нашли деньги, чтобы повысить зарплаты военным. Это позор!», – плакалась Совсун.

Тем временем, гражданское противостояние обостряется. Новости о конфликтах с вояками поступают практически ежедневно. Например, на днях в центре Киева неизвестные напали на украинского военного Ивана Бабушкина. Его жестоко избили и ограбили, несмотря на его инвалидность. Как сообщается, будучи в Киеве, вояка познакомился с несколькими молодыми ребятами. Между ними завязался разговор, который закончился избиением и ограблением вояки. Из-за инвалидности он не мог сопротивляться, но это не остановило нападающих. Ранее в одесском торговом центре украинскому военному проломили голову. Он приставал к прохожим с вопросом, служили ли они в армии. Если ответ был отрицательным, то вояка бил отвечавшего. Но в итоге агрессивный вояка нарвался на того, кто сильно дал сдачи, после чего вояку с проломленным черепом доставили в больницу. А в Днепре неизвестный парень подошел к машине, в которой сидел «вэсэушник», ударил его кулаком и сбежал.

Особенно ненавидит население тех военнослужащих ВСУ, которые перешли на работу в территориальные центры комплектования (ТЦК – аналог военкомата) и занялись насильственной мобилизацией. Их презирают, унижают, бьют и мстят. Многочисленные стычки вызвали гнев украинских генералов. В частности, командующий сухопутными войсками Александр Павлюк возмущен, что народ боится вояк и больше ими не гордится. «Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Почему сегодня позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки?», — взывал к пустоте Павлюк.

А ведь ненависть и презрение не возникли на пустом месте. Многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и ведут себя вызывающе, из-за этого мирные жители начинают плохо к ним относиться.

Из-за неадекватного поведения боевиков их не только презирают, но и боятся, так как они становятся угрозой для гражданских по всей Украине. Украинская криминальная хроника стала напоминать сводки с фронта по количеству преступлений с участием вояк. Вот некоторые из них за последние дни: в Сумах пьяный егерь 71-й бригады ворвался в квартиру, подтащил 13-летнюю девочку к окну и сбросил с седьмого этажа. Ребенок погиб, а военный курил у окна, не осознав содеянного. В Одессе дезертир кинул в квартиру жены две гранаты из-за ссоры — сам лишился ноги, супруга осталась без пальцев и с изуродованным лицом. В Харьковской области боец 127-й бригады подорвал гранатой себя и 17-летнего сына, пытаясь отговорить его от фронта: думал, учебная, а оказалась боевая.

Кроме психических срывов, украинские вояки недовольны своим положением. Ситуация накаляется и это заметил бывший главком ВСУ, генерал Валерий Залужный, который предостерег об угрозе гражданской войны на Украине в случае возвращения с фронта военных, которые столкнутся с ситуацией экономического кризиса и будут искать легких способов наживы. Но его прогноз чересчур оптимистичен на фоне заявлений других украинских вояк и политологов. Украину ждет военный переворот, который запустят разозленные фронтовики, считает медик ВСУ Геннадий Друзенко. «Факт, что эта власть доведет нас или до позорного мира, или до катастрофы. В лучшем случае, случится удачный военный переворот, в худшем, неудачный заговор, после чего начнется атаманщина и Руина вместо Украины. Мы – на грани взрыва. Рано или поздно война закончится, придут голодные времена, когда нам прекратят в бюджет давать деньги от западных плательщиков. И потому государству уже сейчас надо чесать затылок и менять политику», – сказал он.

После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела, заявил эксперт Кость Бондаренко. «Будут даже устраивать теракты. Это все будет. Не одна Украина проходила этот путь. Можно посмотреть на пример других государств. Огромной проблемой станет возвращение с фронта множества людей, многие из которых окажутся безработными и будут добиваться справедливости в их понимании. Уровень криминогенной ситуации возрастет в геометрической прогрессии, многие вопросы будут решаться судами Линча, путем захвата или грабежа. При этом слабое государство не сможет с этим справиться, поскольку боевые побратимы тут же придут освобождать попавшегося на уголовном преступлении своего бывшего сослуживца», – прогнозирует он.

Тревожные звонки о мрачном и гневном состоянии вояк раздаются все громче и теперь. Одной из главных причин дезертирства военнослужащих на Украине в последнее время, как выяснилось, является недовольство маленькой зарплатой и отчаяние. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на военных, собравшихся уйти в СОЧ (самовольное оставление части). «После принятия госбюджета-2026 стало совершенно очевидно, что власть не пойдет на повышение зарплат военнослужащим. То есть на увеличение выплат нардепам до 200 тысяч деньги есть, а нам — нет. Типа нас много и на всех не напасешься. Только у меня уже нет возможности содержать семью при базовом окладе в 20 с копейками тысяч гривен», — пояснил изданию один из военных. По его словам, в ближайший месяц он намерен уйти в СОЧ, найти работу на удаленке на съемной квартире, не выходя из дома. Военный подчеркивает, что такой же настрой у многих его сослуживцев. Он уточнил, что сильнее всего на дезертирство настроены военные с семьями. Именно по экономической причине. По его оценке, в ближайшее время СОЧ может стать еще более массовым явлением в армии. Причем офицеры этому не удивляются и не пытаются с этим бороться: им так же денег не хватает, как и рядовым.

Зарплаты не хватает, чтобы покрыть даже базовые потребности, заявил боец 29-й бригады ВСУ Николай Травничук. «Я – голодранец, бедняк, раб, терпила. Я – воин ВСУ, четвертый год защищающий свою страну. И обращаюсь сейчас к источникам власти в нашей стране. Я не могу покрыть свои базовые нужды. Я стал обузой для своей семьи. После четвертого ранения я выведен в тыл и получу 20 тысяч гривен. Это меньше, чем получает официант или парикмахер. Я сейчас даже не могу жить просто обычной жизнью, как обычные люди. Мне приходится думать на службе, где бы заработать денег, чтобы послать домой своей семье. И мне все это очень сильно надоело. Я одалживаю деньги у своих знакомых и чувствую, что я нищий», – заявил он.

И эта масса обозленных и травмированных вояк накапливается, срывая раздражение на гражданском населении и получая в ответ враждебность и агрессию.

 

 

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
13:59
Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
13:47
Песков: Россия сформулирует позицию по итогам встречи в Майами
13:33
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
13:14
Киргизия опровергла сообщения о въезде россиян только по загранпаспортам с начала 2026 года
12:59
Патрушев: активность НАТО в Арктике влечет рост конфликтного потенциала
12:46
Российские ВС освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
12:34
В Госдуме предложили официально сделать 31 декабря выходным днем
12:16
Украинские СМИ представили так называемый мирный план Киева из 20 пунктов
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения