Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинцы устали от своих вояк и их усталость начинает переходить в прямую конфронтацию. Нападения, драки, поджоги машин, постоянная критика стали симптомами раскола между гражданскими и военными. Об этом уже открыто говорят и политики, и сами вояки.

Чтобы вернуть уважение к армии, в кодекс гражданской защиты Украины даже внесены изменения по использованию местными властями общенациональной системы оповещения для ежедневного объявления минуты молчания по погибшим боевикам. Предполагается, что минута молчания будет объявляться ежедневно в 9 часов утра. Но эта идея сильно запоздала и не принесет улучшений в отношении гражданских к украинским воякам. На это на заседании Верховной рады пожаловалась депутат Соломия Бобровская: «Каждый раз, возвращаясь с фронта, я ищу, где мы, как государство, допустили большую ошибку, когда военная форма обесценилась и когда она стала быть страшной. Когда отворачиваются от тех, кто стоит с просьбой помочь, кого надо пропустить, кто идет по улице в военной форме. Сейчас избегание взглядов вместо благодарности и восхищения, которые были четыре, три, два года назад у всех нас».

Украинцы становятся безразличны к проблемам военных, а бывшие военнопленные сводят счеты с жизнью, поддержала Бобровскую другая депутатка, Инна Совсун. «Государство и общество равнодушно к военным и к военнопленным. Мы сейчас на четвертом году войны дошли до уровня безразличия к проблемам всех военных. И это безразличие проявляется во всем. Оно проявляется от слов «мы вас туда не посылали», заканчивая тем, что в бюджете на 2026 год мы не нашли деньги, чтобы повысить зарплаты военным. Это позор!», – плакалась Совсун.

Тем временем, гражданское противостояние обостряется. Новости о конфликтах с вояками поступают практически ежедневно. Например, на днях в центре Киева неизвестные напали на украинского военного Ивана Бабушкина. Его жестоко избили и ограбили, несмотря на его инвалидность. Как сообщается, будучи в Киеве, вояка познакомился с несколькими молодыми ребятами. Между ними завязался разговор, который закончился избиением и ограблением вояки. Из-за инвалидности он не мог сопротивляться, но это не остановило нападающих. Ранее в одесском торговом центре украинскому военному проломили голову. Он приставал к прохожим с вопросом, служили ли они в армии. Если ответ был отрицательным, то вояка бил отвечавшего. Но в итоге агрессивный вояка нарвался на того, кто сильно дал сдачи, после чего вояку с проломленным черепом доставили в больницу. А в Днепре неизвестный парень подошел к машине, в которой сидел «вэсэушник», ударил его кулаком и сбежал.

Особенно ненавидит население тех военнослужащих ВСУ, которые перешли на работу в территориальные центры комплектования (ТЦК – аналог военкомата) и занялись насильственной мобилизацией. Их презирают, унижают, бьют и мстят. Многочисленные стычки вызвали гнев украинских генералов. В частности, командующий сухопутными войсками Александр Павлюк возмущен, что народ боится вояк и больше ими не гордится. «Как общество допустило, чтобы военных начали бояться, позволяли себе их оскорблять? Почему сегодня позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки?», — взывал к пустоте Павлюк.

А ведь ненависть и презрение не возникли на пустом месте. Многие украинские военные, возвращаясь в тыловые города в отпуск, начинают злоупотреблять алкоголем, наркотиками и ведут себя вызывающе, из-за этого мирные жители начинают плохо к ним относиться.

Из-за неадекватного поведения боевиков их не только презирают, но и боятся, так как они становятся угрозой для гражданских по всей Украине. Украинская криминальная хроника стала напоминать сводки с фронта по количеству преступлений с участием вояк. Вот некоторые из них за последние дни: в Сумах пьяный егерь 71-й бригады ворвался в квартиру, подтащил 13-летнюю девочку к окну и сбросил с седьмого этажа. Ребенок погиб, а военный курил у окна, не осознав содеянного. В Одессе дезертир кинул в квартиру жены две гранаты из-за ссоры — сам лишился ноги, супруга осталась без пальцев и с изуродованным лицом. В Харьковской области боец 127-й бригады подорвал гранатой себя и 17-летнего сына, пытаясь отговорить его от фронта: думал, учебная, а оказалась боевая.

Кроме психических срывов, украинские вояки недовольны своим положением. Ситуация накаляется и это заметил бывший главком ВСУ, генерал Валерий Залужный, который предостерег об угрозе гражданской войны на Украине в случае возвращения с фронта военных, которые столкнутся с ситуацией экономического кризиса и будут искать легких способов наживы. Но его прогноз чересчур оптимистичен на фоне заявлений других украинских вояк и политологов. Украину ждет военный переворот, который запустят разозленные фронтовики, считает медик ВСУ Геннадий Друзенко. «Факт, что эта власть доведет нас или до позорного мира, или до катастрофы. В лучшем случае, случится удачный военный переворот, в худшем, неудачный заговор, после чего начнется атаманщина и Руина вместо Украины. Мы – на грани взрыва. Рано или поздно война закончится, придут голодные времена, когда нам прекратят в бюджет давать деньги от западных плательщиков. И потому государству уже сейчас надо чесать затылок и менять политику», – сказал он.

После войны Украину на долгие годы захлестнет разгул преступности и беспредела, заявил эксперт Кость Бондаренко. «Будут даже устраивать теракты. Это все будет. Не одна Украина проходила этот путь. Можно посмотреть на пример других государств. Огромной проблемой станет возвращение с фронта множества людей, многие из которых окажутся безработными и будут добиваться справедливости в их понимании. Уровень криминогенной ситуации возрастет в геометрической прогрессии, многие вопросы будут решаться судами Линча, путем захвата или грабежа. При этом слабое государство не сможет с этим справиться, поскольку боевые побратимы тут же придут освобождать попавшегося на уголовном преступлении своего бывшего сослуживца», – прогнозирует он.

Тревожные звонки о мрачном и гневном состоянии вояк раздаются все громче и теперь. Одной из главных причин дезертирства военнослужащих на Украине в последнее время, как выяснилось, является недовольство маленькой зарплатой и отчаяние. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на военных, собравшихся уйти в СОЧ (самовольное оставление части). «После принятия госбюджета-2026 стало совершенно очевидно, что власть не пойдет на повышение зарплат военнослужащим. То есть на увеличение выплат нардепам до 200 тысяч деньги есть, а нам — нет. Типа нас много и на всех не напасешься. Только у меня уже нет возможности содержать семью при базовом окладе в 20 с копейками тысяч гривен», — пояснил изданию один из военных. По его словам, в ближайший месяц он намерен уйти в СОЧ, найти работу на удаленке на съемной квартире, не выходя из дома. Военный подчеркивает, что такой же настрой у многих его сослуживцев. Он уточнил, что сильнее всего на дезертирство настроены военные с семьями. Именно по экономической причине. По его оценке, в ближайшее время СОЧ может стать еще более массовым явлением в армии. Причем офицеры этому не удивляются и не пытаются с этим бороться: им так же денег не хватает, как и рядовым.

Зарплаты не хватает, чтобы покрыть даже базовые потребности, заявил боец 29-й бригады ВСУ Николай Травничук. «Я – голодранец, бедняк, раб, терпила. Я – воин ВСУ, четвертый год защищающий свою страну. И обращаюсь сейчас к источникам власти в нашей стране. Я не могу покрыть свои базовые нужды. Я стал обузой для своей семьи. После четвертого ранения я выведен в тыл и получу 20 тысяч гривен. Это меньше, чем получает официант или парикмахер. Я сейчас даже не могу жить просто обычной жизнью, как обычные люди. Мне приходится думать на службе, где бы заработать денег, чтобы послать домой своей семье. И мне все это очень сильно надоело. Я одалживаю деньги у своих знакомых и чувствую, что я нищий», – заявил он.

И эта масса обозленных и травмированных вояк накапливается, срывая раздражение на гражданском населении и получая в ответ враждебность и агрессию.