В Госдуме предложили официально сделать 31 декабря выходным днем

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил официально зафиксировать ежегодный период новогодних каникул с 31 декабря по 7 января. С соответствующим заявлением он выступил в ходе пресс-конференции, посвященной результатам работы комитета в 2025 году и планам на 2026 год.

"Надо новогодние каникулы сделать не с первого по восьмое включительно, а с первого по седьмое включительно. Восьмое - это уже должен быть обычный рабочий день, при этом 31 декабря будет выходным. Тогда, не нарушая общего количества нерабочих дней, можно было в Трудовом кодексе это отразить. Не надо будет правительству каждый год делать эти переносы", - отметил он.

Вместе с тем, по словам депутата, важно не нарушить баланс интересов работников и работодателей. Он также обратил внимание, что любой дополнительный выходной - это нагрузка на экономику страны, на федеральный и региональные бюджеты, а также на бюджеты работодателей.

"Я думаю, что правильно было бы окончательно зафиксировать в трудовом кодексе, что 31 декабря - официальный выходной день. Не было бы никакой путаницы, не было бы той календарной вакханалии, которую мы испытывали в стране в 2019 году, 2020 году, когда это был рабочий день, регионы, некоторые работали, некоторые не работали. Чехарда была", - указал Нилов.