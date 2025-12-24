Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области
24 декабря 2025 / 12:46
© Алексей Коновалов/ ТАСС
За минувшие сутки российские войска освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Как отмечается, подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступательные действия. Российским войскам удалось продвинуться вглубь обороны противника и взять под контроль Заречное в Запорожской области, указали в МО РФ.