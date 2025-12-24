Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
Патрушев: активность НАТО в Арктике влечет рост конфликтного потенциала
24 декабря 2025 / 12:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Военная активность НАТО в Арктике влечет за собой рост конфликтного потенциала в регионе. На это обратил внимание помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Политическая напряженность и соперничество в арктических широтах усиливаются. Военная активность стран - членов Североатлантического альянса в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - заявил он в ходе заседания Морской коллегии.