Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Безопасность
Патрушев: активность НАТО в Арктике влечет рост конфликтного потенциала
24 декабря 2025 / 12:59
Патрушев: активность НАТО в Арктике влечет рост конфликтного потенциала
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Военная активность НАТО в Арктике влечет за собой рост конфликтного потенциала в регионе. На это обратил внимание помощник президента России, глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Политическая напряженность и соперничество в арктических широтах усиливаются. Военная активность стран - членов Североатлантического альянса в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе", - заявил он в ходе заседания Морской коллегии. 

