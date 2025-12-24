Германия готовится к реваншу

Владимир Свиридов, международный обозреватель
Уходящий год показал, что Германия уже открыто демонстрирует, что одержима идеей реванша за разгром Германии нашей страной во Второй мировой войне. Так министр обороны Борис Писториус с гордостью вещал, что немецкие войска готовы «убивать российских солдат» в случае прямого противостояния с нашей страной.
А канцлер Фридрих Мерц, не покладая сил, стремится заставить Европу действовать так, чтобы причинить России как можно больше вреда, нанести нашей стране стратегическое поражение, а то и вовсе разрушить ее. На это, например, направлены его призывы изъять российские активы и пустить их на помощь киевскому режиму. Он также настаивает на отправке на Украину натовских войск с готовностью вступить в прямое противостояние с нашей страной, то есть по сути развязать в Европе третью мировую войну.
И таким действиям Мерца есть своё объяснение. По данным Службы внешней разведки РФ, он воспитан на заветах деда и отца, которые верой и правдой служили фашистскому режиму. И с детства у него росла жажда мести, приобретшая после начала политической карьеры форму всепоглощающей страсти. Став же канцлером, он повел страну по пути нацистского реванша. А иначе и нельзя оценить его слова, сказанные им в бундестаге: «Я беру на себя ответственность лидера, которую, как я понимаю, несет канцлер Германии и которую Европа ожидает от нас».
И это не просто слова. За ними стоят конкретные действия, направленные на милитаризацию страны и превращение бундесвера в самую сильную европейскую армию, ее подготовку к войне с нашей страной. А эта война, как заявил 17 ноября тот же Писториус, может начаться до 2029 года.
Кстати, это заявление прозвучало в ходе утверждения федерального бюджета на 2026 год, который даже в самой Германии назвали военным, так как расходы, предусмотренные им на милитаризацию страны, самым высокие в истории Федеративной Республики. А главное - он разрушает все послевоенные ограничения, ставя своей целью подготовить страну к третьей мировой войне.
Согласно ему, военные расходы в 2026 году составят 108,2 миллиарда евро. В эту сумму входят 82,69 миллиарда евро военного бюджета и еще 25,51 миллиарда из специальных активов бундесвера, созданных в 2022 году. И это далеко не предел - к 2029 году военные расходы вырастут, как заявил Мерц, до 378 млрд евро.
Крупнейшими бенефициарами бюджета являются немецкие оружейные концерны – те самые, которые вооружали гитлеровский вермахт. Среди них - Rheinmetall, Diehl и ThyssenKrupp Marine Systems, которые, согласно последнему отчету Sipri о вооружениях, увеличили свои доходы от оружейных сделок на 36 процентов в прошлом году.
Сейчас Rheinmetall претендует на 53 отдельных контракта на сумму более 88 млрд евро. Два из них - по поставку бундесверу в 2026 году партии боевых машин пехоты Puma на сумму 4 млрд евро и БМП Boxer на 10 млрд. – концерн заполучил согласно бюджету на 2026 год. В свою очередь концерн Diehl стал обладателем контакта в размере 3, 3 млрд евро на поставку зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Бундесвер намерен закупить 14 батарей ЗРК средней дальности IRIS-T SLM, 396 ракет к ним и еще 300 ракет малой дальности IRIS-T LFK.
Бюджетом также предусмотрена закупка беспилотников, космических спутников, ракет большой дальности. Так будет создана группировка спутников на низкой околоземной орбите стоимостью 9,5 миллиарда евро для обеспечения связи с войсками и командными пунктами.
Особое значение, подчеркивают в бундесвере, придается приобретению 400 американских крылатых ракет Tomahawk c дальностью действия более 2000 километров, на что выделено 1,15 млрд евро. Сообщая, что в следующем году будет установлена первая батарея с этими ракетами на мобильной системе Typhon, инспектор (командующий) сухопутных сил генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг заявил, что при этом придется поменять тактику ведения боевых действий. По его словам, до сих пор сухопутные силы бундесвера готовились к тому, чтобы обладать превосходными дуэльными способностями в ближнем бою.
Однако при подготовке к войне с Россией повышенное внимание будет уделяться, подчеркнул генерал, нанесению мгновенного чувствительного удара по противнику уже на большом расстоянии, при этом постоянно оставаясь в движении, чтобы избежать контратаки. «Если это удастся, то даже при значительном количественном превосходстве противника инициативу можно будет перехватить», - считает Фрейдинг.
Разработали в бундесвере и «Оперативный план Германия» (OPLAN DEU), о наличии которого недавно сообщила Wall Street Journal и который также направлен на подготовку войны с нашей страной.В нем подробно описывается, как в случае войны до 800 000 немецких, американских и других натовских солдат будут переброшены на восток через порты, автомагистрали, реки и железнодорожные пути. Германия при этом выступит в качестве центрального логистического узла. Следует отметить, что сам бундесвер уже начал движение на восток, разместив свою 45-ю бронетанковую бригаду в Литве, прямо у границ России и Белоруссии.
В OPLAN DEU также говорится о необходимости «общесоциального» подхода к войне: объединения гражданской и военной инфраструктуры и мобилизации всего общества. И на федеральном уровне в стране уже проведена ревизия убежищ и объектов, которые можно быстро переоборудовать в таковые (тоннели, станции метро, подземные гаражи, автостоянки, подвалы общественных зданий). Установлено, что из примерно 2000 бункеров и защитных сооружений, оставшихся со времён холодной войны, лишь немногим более четверти находятся в рабочем состоянии.
Поэтому правительство, с одной стороны, планирует провести реконструкцию этих сооружений, а с другой - также призвало немцев переоборудовать в укрытия свои подземные паркинги, гаражи и подвалы. Кроме того немцам посоветовали завести «тревожный чемоданчик» – запас воды, еды и лекарств на срок от 72 часов до 10 дней.
Больницам Германии также официально приказали готовиться к войне. Так министр здравоохранения Баварии заявил в связи с этим буквально следующее: «Немецкая система здравоохранения должна быть готова оказывать помощь раненым солдатам и гражданскому населению».
Не стали исключением и школьники. Как заявили в федеральном министерстве внутренних дел, для старших классов необходимо ввести специальные уроки, чтобы подготовить детей к действиям, которые им могут пригодиться во время войны. «Я предлагаю, чтобы в течение учебного года с учениками старших классов проводился двойной урок по обсуждению возможных сценариев угроз и способов подготовки к ним», - сказал, например, министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью газете Handelsblatt. В свою очередь правительство выразило готовность предоставить всем школам и учителям необходимые материалы через Федеральное управление гражданской обороны и помощи при стихийных бедствиях.
А 5 декабря бундестаг Германии одобрил законопроект о возвращении призыва на воинскую службу. Одной из целей этого решения является увеличение численности вооруженных сил Германии к 2035 году примерно до 260 тысяч солдат по сравнению с нынешними 180 тысячами, а также привлечение дополнительных 200 тысяч резервистов.
Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года все юноши 2008 года рождения и младше будут получать извещение, согласно которому они должны пройти по достижении 18-летнего возраста медицинскую комиссию и заполнить анкету. В ней анкетируемый должен указать имя, пол, рост, вес и семейное положение, дать оценку физической работоспособности, а также обязательно отметить, хочет он служить или нет. Если кто-то откажется за отказ от прохождения медосмотра и участия в анкетировании, то его оштрафуют. Правда, власти пока не определили точную сумму.
Тех, кто в анкете указал, что хочет служить в бундесвере, будут при необходимости призывать на военную службу. Если же добровольцев окажется недостаточно для запланированного увеличения численности бундесвера, то мужчины, прошедшие медосмотр, будут призываться по жребию.
Девушки также смогут при желании служить по призыву и пройти медкомиссию. Однако они участвовать в отборе не будут.
Следует заметить, что значительная часть молодежи негативно отнеслась к закону о призыве на военную службу, как и в целом к планам милитаризации страны. Однако немецкие власти не обращают на это внимание и продолжают вести Германию по пути, который она уже проходила и который привел ее к поражению. На сей раз итог грозит быть еще хуже – Германии вообще может не оказаться на карте.