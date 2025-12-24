Киргизия опровергла сообщения о въезде россиян только по загранпаспортам с начала 2026 года

Власти Киргизии не планируют вводить с начала следующего года норму о въезде в республику граждан РФ только по заграничным паспортам. Об этом со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики сообщает ТАСС.

"Информация о планах киргизской стороны ввести такое правило с 1 января не соответствует действительности", - указали в пресс-службе. Отмечается, что в ближайшее время МИД опубликует в этой связи более детальную информацию.

Некоторое время назад ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что Киргизия намерена закрыть въезд россиян в республику по внутренним паспортам с 1 января 2026 года.

Сегодня граждане России могут въехать в республику как по внутреннему, так и по заграничному паспорту.