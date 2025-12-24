Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз

24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение

24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение

24 декабря 2025 / 12:55
24 декабря 2025 / 12:55
/ Дальнее зарубежье / Политика / Кризис в Европе / Геополитика
Политика
В отношениях ФРГ и Франции – глубокий кризис
Мнение политолога Александра Камкина
24 декабря 2025 / 11:32
В отношениях ФРГ и Франции – глубокий кризис

Между канцлером Германии и президентом Франции нарастает напряженность. И это происходит в момент, когда Европа стоит перед экзистенциальными вопросами, пишет Der Spiegel.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин отмечает, что «в этих разногласиях присутствует два момента. Первое: франко-германский тандем всегда был достаточно хрупким. Стоило одной стороне начать перетягивать одеяло на себя, другая сторона начинала проявлять ревность.  Собственно ЕС выстраивался вокруг исторического примирения Франции и Германии и работы этих стран в одном тандеме. Но последние заявления, когда в Германии объявили ближайшие три года периодом перевооружения и милитаризации экономики и общества, во Франции воспринимается болезненно, учитывая войны последних столетий между двумя государствами. Второй момент: Макрон имеет виды на лидерство в общеевропейском пространстве. Ему тесно быть только президентом Франции, тем более не популярным, и он видит слабости Мерца и пытается таким образом позиционировать себя как общеевропейского лидера.  Вот главные причины разлада. А недавние переговоры по поводу кражи российских активов, наглядно проявили разногласия между Францией и Германией. И тот факт, что Макрон принял сторону Мелони и не позволил Урсуле фон дер Ляйен и Мерцу сформировать единое консолидированное европейское мнение - это отражение глубокого кризиса в отношениях между Францией и Германией».  

По словам эксперта, «подходы этих стран к урегулированию кризиса на Украине едины – это поддержка Украины всеми возможными методами, если позволяют финансы. А если финансы не позволяют, то в ход идут громкие фразы.  Но последнее заявление фраза Макрона о диалоге с Россией - это качественный сдвиг. Еще пару месяцев назад от Макрона подобного нельзя было ожидать. Посмотрим, как это дальше будет реализовываться».        

