Безопасность
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
24 декабря 2025 / 13:33
© Официальная страница Дмитрия Медведева во "ВКонтакте"/ ТАСС
На сегодняшний день около 417 тыс. человек заключили контракт на военную службу, еще свыше 36 тыс. человек отправились на СВО в качестве добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
"На сегодняшний день контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тыс. человек. Вместе с тем более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации", - отметил он.
Медведев также выразил благодарность россиянам, которые приняли решение служить, за их патриотизм, так как благодаря ему стали возможными достойные результаты.