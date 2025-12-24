Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек

На сегодняшний день около 417 тыс. человек заключили контракт на военную службу, еще свыше 36 тыс. человек отправились на СВО в качестве добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"На сегодняшний день контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тыс. человек. Вместе с тем более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации", - отметил он.

Медведев также выразил благодарность россиянам, которые приняли решение служить, за их патриотизм, так как благодаря ему стали возможными достойные результаты.