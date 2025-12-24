Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 декабря 2025 / 14:58
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
24 декабря 2025 / 13:33
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
© Официальная страница Дмитрия Медведева во "ВКонтакте"/ ТАСС

На сегодняшний день около 417 тыс. человек заключили контракт на военную службу, еще свыше 36 тыс. человек отправились на СВО в качестве  добровольцев. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

"На сегодняшний день контракт о прохождении военной службы заключили порядка 417 тыс. человек. Вместе с тем более 36 тыс. граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации", - отметил он.

Медведев также выразил благодарность россиянам, которые приняли решение служить, за их патриотизм, так как благодаря ему стали возможными достойные результаты.

