Песков: Россия сформулирует позицию по итогам встречи в Майами

Россия сформулирует позицию и дальше продолжит переговоры с США по имеющимся каналам после того, как были получены результаты поездки спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас мы имеем в виду на основе той информации, которая была получена президентом, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты в самое ближайшее время по имеющимся каналам", - отметил он при общении с журналистами.

Встречи по украинскому урегулированию проходили в субботу и воскресенье в Майами. С американской стороны в переговорах принимали участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер.