Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 15:15
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
Москва
24 декабря 2025 / 15:15
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Русский мир / Переговоры по Украине
Политика
Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
24 декабря 2025 / 13:59
Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
© AP Photo/ Denes Erdos/ТАСС

Лидеры Европейского союза выбрали путь военной конфронтации с Россией под влиянием американской администрации Джо Байдена, хотя еще в 2022 году могли предотвратить конфликт на Украине. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

"В феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять возникший между ними конфликт своей войной. Если бы это произошло, то сегодня над нами не нависала бы угроза войны", - подчеркнул он.

Однако "вместо этого Европа под давлением США вступила на путь войны", указал Орбан. "Именно вмешательство администрации Байдена решило спор в пользу сторон, выступающих за войну. Сегодня новый президент США Дональд Трамп стремится к миру", - отметил глава венгерского правительства.

По его мнению, такое развитие событий должно послужить уроком для государств Евросоюза. "Европа не должна принимать стратегические решения в зависимости от внутриполитических циклов в Соединенных Штатах. Отношения с Вашингтоном важны, но решения в Европе должны основываться только на европейских интересах", - заключил политик. 

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
13:59
Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
13:47
Песков: Россия сформулирует позицию по итогам встречи в Майами
13:33
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
13:14
Киргизия опровергла сообщения о въезде россиян только по загранпаспортам с начала 2026 года
12:59
Патрушев: активность НАТО в Арктике влечет рост конфликтного потенциала
12:46
Российские ВС освободили населенный пункт Заречное в Запорожской области
12:41
Путин: до конца года мы будет свидетелями новых успехов наших ВС
12:34
В Госдуме предложили официально сделать 31 декабря выходным днем
12:16
Украинские СМИ представили так называемый мирный план Киева из 20 пунктов
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения