Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации

Лидеры Европейского союза выбрали путь военной конфронтации с Россией под влиянием американской администрации Джо Байдена, хотя еще в 2022 году могли предотвратить конфликт на Украине. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

"В феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять возникший между ними конфликт своей войной. Если бы это произошло, то сегодня над нами не нависала бы угроза войны", - подчеркнул он.

Однако "вместо этого Европа под давлением США вступила на путь войны", указал Орбан. "Именно вмешательство администрации Байдена решило спор в пользу сторон, выступающих за войну. Сегодня новый президент США Дональд Трамп стремится к миру", - отметил глава венгерского правительства.

По его мнению, такое развитие событий должно послужить уроком для государств Евросоюза. "Европа не должна принимать стратегические решения в зависимости от внутриполитических циклов в Соединенных Штатах. Отношения с Вашингтоном важны, но решения в Европе должны основываться только на европейских интересах", - заключил политик.