Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз

Каковы перспективы урегулирования кризиса на Украине? Отвечая на этот вопрос, политический аналитик Михаил Павлив считает, что в 2026 году однозначно «удастся завершить боевые действия на Украине. Но вопрос, состоится ли это в следствии дипломатических усилий, или непосредственно ситуации на фронте? Так или иначе, накопленный объем проблем для киевского режима носит непреодолимый характер по всем аспектам - кадровым, военно-техническим и финансовым. А что касается политико-дипломатического пути, то здесь ключевую роль будет играть настойчивость администрации Трампа и ее желание и способность продвигать дальше антикоррупционную кампанию, которая является тараном против режима Зеленского. Вот от этих факторов будет зависеть скорость развития ситуации. Если опираться на чисто на военно-техническую составляющую, то завершения полномасштабных военных действий скорее следует ожидать в конце 2026 года. Если же успешен будет дипломатический трек, то вполне возможно - и в первом полугодии будущего года».

По словам эксперта, «что касается формирования новой системы безопасности в Европе на основе достижения соглашения по Украине, то ничего революционного не произойдет. Все будет соответствовать если не ситуации 2021 года, то по крайне мере положению на данный момент. То есть, Украина как долгосрочная военная угроза России, вероятно, закончит свое существование, но не закончит свое существование как государство. А что до договора о неком уровне безопасности, то я не думаю, что появятся какие-то договорные отношения России и ЕС, хотя возможны отдельные соглашения между Москвой и европейскими столицами. С другой стороны, вполне можно ожидать некоего полномасштабного договора между Россией и США, но он все-таки будет иметь в основе экономическую составляющую. Что касается глобальной безопасности, то в следующем году будет медленное развитие идеи формирования нового пула ядерных держав. США будут пытаться втянуть Китай в переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, что пока не получается. На европейском направлении единственное, что возможно, это попытки трансформирования принципов НАТО, в частности его нерасширения в случае достижения урегулирования на Украине дипломатическими средствами».