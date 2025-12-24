Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 декабря 2025 / 16:45
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Экономика
Титов усомнился, что России нужно возвращаться к системе SWIFT
24 декабря 2025 / 14:15
Титов усомнился, что России нужно возвращаться к системе SWIFT
© Арина Антонова/ ТАСС

Стоит ли России возвращаться к системе SWIFT в условиях развития альтернативных платежных систем. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

"Стоит ли нам возвращаться к торговле на Запад, также стоит ли нам возвращаться обратно в систему SWIFT - это большой вопрос. Полагаю, что когда санкции отменят, система SWIFT будет нас ждать, всех приглашать - "приходите к нам, делайте расчеты через нас и возвращайтесь". Я думаю, многие будут выбирать уже намного более эффективные, быстрые и надежные системы, чем SWIFT", - отметил он при общении с журналистами.

Титов привел в пример систему цифрового юаня и платформу международных расчетов на его базе. Он обратил внимание, что раньше расчеты через границу осуществлялись в течение дня-двух, теперь же, благодаря новой системе, считаные секунды. "Там уже были операции больше, чем на $90 млрд. Туда вошло достаточно много стран Юго-Восточной Азии, страны Ближнего Востока", - указал спецпредставитель президента РФ.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены около 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира. После применения санкций SWIFT перестал быть основным каналом для России, где основной обмен осуществляется через Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, российский аналог SWIFT), которая по итогам 2023 года насчитывала 556 участников из 20 стран.

