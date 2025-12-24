Макрон обвинил США в запугивании ЕС из-за санкций против экс-еврокомиссара

Президент Франции Эмманюэль Макрон подверг критике применение США санкций в отношении ряда европейцев, в том числе экс-еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, которого в Вашингтоне обвиняют в попытке введения цензуры против американцев.

"Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры представляют собой акт запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета", - указал французский лидер в соцсети X.

Он отметил, что Закон ЕС о цифровых услугах (DSA), из-за которого в частности были введены санкции против Бретона, "используется в Европе для обеспечения честной конкуренции между платформами" и никак не затрагивает третьи страны. "Правила, применимые к цифровому пространству Евросоюза, не должны определяться за пределами Европы", - написал Макрон, пообещав и впредь "отстаивать цифровой суверенитет" сообщества.

Некоторое время назад США ввели визовые ограничения в отношении Бретона, а также ряда других лиц, которые, по мнению Вашингтона, причастны к попыткам подвергнуть цензуре американцев. Бретон, в частности, был назван "идейным вдохновителем" DSA, который существенно усилил контроль над рядом интернет-платформ.