Политика
Путин: правительство делает все для улучшения жизни граждан
24 декабря 2025 / 14:45
© Александр Казаков/ТАСС
Правительство РФ делает все для улучшения жизни россиян. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин во время встречи с членами кабинета министров.
"Правительство действует слаженно, профессионально, реализует насыщенную повестку, нацеленную на заметные позитивные изменения в жизни граждан, в жизни всей страны", - указал глава государства.