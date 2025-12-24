Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 18:17
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Российские ВС атаковали предприятия военной промышленности Украины Актуальноité: в ДР Конго потерпело крушение судно с 800 пассажирами
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича на разведку
24 декабря 2025 / 14:58
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича на разведку
© Artur Widak/ NurPhoto/ REUTERS/ТАСС

Власти Белоруссии были осведомлены о планах по дестабилизации страны благодаря работе сотрудника спецслужб Романа Протасевича, который долгое время считался сторонником оппозиции. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, передает агентство БелТА.

"Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи", - указал глава КГБ.

По его словам, "полностью благодаря работе Протасевича" силовики владели динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал. "Кто - к примеру, бывший премьер Польши - приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис, который там "деятели культуры" определенные сейчас пытаются развивать безуспешно. Это работа Протасевича", - отметил Тертель. 

15:45
Российские ВС атаковали предприятия военной промышленности Украины
15:30
Актуальноité: в ДР Конго потерпело крушение судно с 800 пассажирами
15:15
Дегтярев обозначил главную задачу российского спорта на 2026 год
14:58
В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича на разведку
14:45
Путин: правительство делает все для улучшения жизни граждан
14:29
Макрон обвинил США в запугивании ЕС из-за санкций против экс-еврокомиссара
14:15
Титов усомнился, что России нужно возвращаться к системе SWIFT
13:59
Орбан: ЕС в 2022 году мог предотвратить конфликт с РФ, но выбрал путь конфронтации
13:47
Песков: Россия сформулирует позицию по итогам встречи в Майами
13:33
Медведев сообщил, что контракт на военную службу заключили порядка 417 тыс. человек
