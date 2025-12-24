В КГБ Белоруссии рассказали о работе Протасевича на разведку

Власти Белоруссии были осведомлены о планах по дестабилизации страны благодаря работе сотрудника спецслужб Романа Протасевича, который долгое время считался сторонником оппозиции. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, передает агентство БелТА.

"Протасевич является сотрудником нашей внешней разведки. Этот человек работал на территории ряда государств в боевой обстановке. Выполнял важные задачи", - указал глава КГБ.

По его словам, "полностью благодаря работе Протасевича" силовики владели динамикой создания подрывных центров: кто за ними стоял, кто финансировал. "Кто - к примеру, бывший премьер Польши - приезжал туда, какие деньги обещал, из какого фонда, сколько должностей выделили на варшавский офис, который там "деятели культуры" определенные сейчас пытаются развивать безуспешно. Это работа Протасевича", - отметил Тертель.