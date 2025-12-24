Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Дегтярев обозначил главную задачу российского спорта на 2026 год
24 декабря 2025 / 15:15
Дегтярев обозначил главную задачу российского спорта на 2026 год
© Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

Главная задача российского спорта на 2026 год - полноценное возвращение на международную арену во всех видах. Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Однозначно, задача - вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Работает юридическая комиссия по нашему досье. Главное - это", - подчеркнул министр.

"Потом - есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном - это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, на которое мы рассчитываем", - указал он.

Юношеские Олимпийские игры 2026 года пройдут в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. Ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать спортсменов из России и Белоруссии до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном.

Олимпиаду 2028 года примет Лос-Анджелес с 14 по 30 июля. 

