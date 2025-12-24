Актуальноité: в ДР Конго потерпело крушение судно с 800 пассажирами

В Демократической Республике Конго (ДРК) потерпело крушение судно с более чем 800 пассажирами. Погибли несколько десятков человек, судьба более 50 остается неизвестной. Об этом информировал портал Актуальноité, ссылаясь на данные конголезского отделения Красного Креста.

Сообщается, что трагедия произошла на реке Конго в провинции Экваториальная. Согласно информации властей, причиной катастрофы послужила перегрузка транспортного средства, другие нарушения правил безопасности. Точное число пострадавших пока не называется.

На месте происшествия у населенного пункта Экунде продолжаются поисково-спасательные работы, к которым привлечены, в том числе подразделения военно-морских сил.