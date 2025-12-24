Российские ВС атаковали предприятия военной промышленности Украины

Российские войска атаковали предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.