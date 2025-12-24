Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Безопасность
Российские ВС атаковали предприятия военной промышленности Украины
24 декабря 2025 / 15:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска атаковали предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.