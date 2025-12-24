Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 19:49
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
Москва
24 декабря 2025 / 19:49
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Asahi: Япония установит антирекорд рождаемости за 126 лет
24 декабря 2025 / 15:59
Asahi: Япония установит антирекорд рождаемости за 126 лет
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Рождаемость среди жителей Японии по итогам 2025 года, как ожидается, будет на рекордно низком уровне с 1899 года, когда начали вести соответствующую статистику. Об этом пишет газета Asahi, ссылаясь на собственные подсчеты на основе статистических данных.

Так, в 2025 году число рожденных детей будет на уровне 667,5 тыс. против 686,1 тыс. годом ранее. Данный прогноз учитывает только детей, которые рождаются у граждан. Официальная статистика за текущий год ожидается в июне, а в феврале будут представлены предварительные данные, которые включают сведения о проживающих в стране иностранцах.

В последние годы в Японии отмечается рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Это влечет за собой сокращение трудоспособного населения и дефицит рабочей силы.

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
17:33
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
17:14
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
16:59
Глава МИД Сирии заявил, что отношения Москвы и Дамаска входят в новый этап
16:45
Президент РФ поздравил Захарову с юбилеем
16:31
Карл III записал рождественское обращение к нации в Вестминстерском аббатстве
16:16
Останина просит распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья
15:59
Asahi: Япония установит антирекорд рождаемости за 126 лет
15:45
Российские ВС атаковали предприятия военной промышленности Украины
15:30
Актуальноité: в ДР Конго потерпело крушение судно с 800 пассажирами
15:15
Дегтярев обозначил главную задачу российского спорта на 2026 год
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения