Asahi: Япония установит антирекорд рождаемости за 126 лет

Рождаемость среди жителей Японии по итогам 2025 года, как ожидается, будет на рекордно низком уровне с 1899 года, когда начали вести соответствующую статистику. Об этом пишет газета Asahi, ссылаясь на собственные подсчеты на основе статистических данных.

Так, в 2025 году число рожденных детей будет на уровне 667,5 тыс. против 686,1 тыс. годом ранее. Данный прогноз учитывает только детей, которые рождаются у граждан. Официальная статистика за текущий год ожидается в июне, а в феврале будут представлены предварительные данные, которые включают сведения о проживающих в стране иностранцах.

В последние годы в Японии отмечается рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Это влечет за собой сокращение трудоспособного населения и дефицит рабочей силы.