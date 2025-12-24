Останина просит распространить семейную ипотеку на вторичный рынок жилья

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила распространить семейную ипотеку на вторичное жилье по всей стране. Это следует из ее обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин обратил внимание на востребованность семейной ипотеки на вторичное жилье в небольших городах.

"Согласно имеющимся данным, на сегодняшний день оформить семейную ипотеку при приобретении жилья на вторичном рынке можно лишь в 900 населенных пунктах РФ. Комитет просит вас, уважаемый Михаил Владимирович, изучить вопрос о распространении "семейной ипотеки" на весь вторичный рынок жилья в стране", - следует из текста письма, опубликованного в Telegram-канале Останиной.

Вместе с тем она просит правительство поддержать законопроект комитета об увеличении до полуторакратной величины прожиточного минимума в субъекте РФ размера дохода семьи, применяемого при начислении единого пособия. "Просим вас поддержать соответствующую законодательную инициативу с тем, чтобы внести законопроект на обсуждение в Госдуме в период весенней сессии 2026 года", - указала депутат.