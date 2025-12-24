Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
Общество
Карл III записал рождественское обращение к нации в Вестминстерском аббатстве
24 декабря 2025 / 16:31
Карл III записал рождественское обращение к нации в Вестминстерском аббатстве
© Aaron Chown - Pool/ Getty Images/ТАСС

Король Великобритании Карл III записал рождественское видеообращение к нации в капелле Богоматери Вестминстерского аббатства в Лондоне. Об этом информировало агентство Press Association, распространив фотографию Его Величества.

По традиции британские монархи выступают с рождественским обращением, которое записывается в стенах королевских резиденций - Букингемском дворце, Виндзорском замке или поместье Сандрингем. Однако Карл III второй год подряд изменил этой традиции. В 2024 году он обратился к нации из небольшой часовни в центральном столичном районе Фицровия.

По данным вещательной корпорации Би-би-си, выбор Вестминстерского аббатства был связан с тем, что главным посылом его обращения станет тема паломничества. Речь Карла III покажут в Рождество, которое протестанты и католики отмечают 25 декабря, в 15:00 по местному времени (18:00 мск). Рождественское выступление считается глубоко личным посланием монарха, которое не согласуется с британским правительством.

В первый раз на Рождество к стране обратился по радио в 1932 году прадедушка Карла III - король Георг V. В 1952 году эту традицию продолжила его дочь - королева Елизавета II. В 1957 году она впервые пожелала счастливого Рождества подданным в видеоформате в прямом эфире. С 1960 года обращения стали записываться заранее, чтобы можно было отправить их во все страны Содружества.

