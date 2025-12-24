Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
Президент РФ поздравил Захарову с юбилеем
24 декабря 2025 / 16:45
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с 50-летием. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.
На вопрос, как в Кремле оценивают Захарову, он ответил: "Блестяще".
"Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению", - указал Песков.