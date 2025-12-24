Президент РФ поздравил Захарову с юбилеем

Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил официального представителя МИД Марию Захарову с 50-летием. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

На вопрос, как в Кремле оценивают Захарову, он ответил: "Блестяще".

"Президент Путин отправил ей поздравительную телеграмму. Мы, конечно же, присоединяемся к поздравлению", - указал Песков.