Глава МИД Сирии заявил, что отношения Москвы и Дамаска входят в новый этап

Отношения Сирии и России входят в новый этап, Дамаск нацелен выстроить сбалансированные отношения со всеми странами. Такое заявление сделал глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, "сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап". Новая Сирия "стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами", указал аш-Шейбани.

Он отметил, что за минувший год Дамаск смог добиться заметных успехов в различных сферах. "Этот год ознаменовался завершением войны, которая длилась 14 лет. Самый главный успех, которого мы достигли за прошедший год - это отмена санкций в отношении Сирии, и сейчас мы занимаемся ее восстановлением", - заявил глава сирийского внешнеполитического ведомства.

"Кроме того, за прошедший год нам удалось пресечь распространение наркотиков. Сейчас мы пытаемся привлекать инвестиции в экономику с тем, чтобы создавать рабочие места. Это также является одной из тем нашего двустороннего сотрудничества", - добавил он.