Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 335 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 335 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотник, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 696 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 122 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 878 единиц специальной военной автомобильной техники.