Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 19:49
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
Безопасность
Безопасность
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
24 декабря 2025 / 17:14
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 9 управляемых авиабомб, 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и 335 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 335 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 104 481 беспилотник, 640 зенитных ракетных комплексов, 26 696 танков и других боевых бронемашин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 122 орудия полевой артиллерии и минометов, 49 878 единиц специальной военной автомобильной техники.

Актуально
