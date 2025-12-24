Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
Экономика
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
24 декабря 2025 / 17:33
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
© Алена Новокшонова/ ТАСС

Прирост задолженности россиян по ипотеке, согласно предварительным данным Банка России, в ноябре текущего года составил 1,4% после 1,2% в октябре. Об этом следует из материалов ЦБ.

"Предварительно, задолженность населения по ипотеке выросла на 1,4% в ноябре после +1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента. Вместе с тем спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году - количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5% (+1,4% в октябре)", - сказано в документе.

Совокупный долг граждан по ипотеке в ноябре 2025 года составил 23,2 трлн рублей, это стало максимумом с начала года. За год показатель вырос на 6,8% (в январе задолженность составляла 21,8 трлн рублей).

Вместе с тем объемы выдач в ноябре составили около 500 млрд рублей, как и в прошлом месяце. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 млрд рублей, что на 9% выше октябрьского результата в 329 млрд рублей.

