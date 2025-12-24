Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
24 декабря 2025 / 21:20
КОТИРОВКИ
USD
24/12
78.5850
EUR
24/12
92.8137
Новости часа
Оверчук отметил, что Россия порядка 87% торговли ведет с незападными странами Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
Москва
24 декабря 2025 / 21:20
Котировки
USD
24/12
78.5850
0.0000
EUR
24/12
92.8137
0.0000
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Орбан допускает войну в Европе в 2026 году
24 декабря 2025 / 17:45
Орбан допускает войну в Европе в 2026 году
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что в 2026 году в Европе может разразиться война, к которой подталкивают весь континент лидеры ЕС. Он отметил, что после окончания Второй мировой войны Европа 80 лет жила в мире, но сегодня сложилась другая ситуация.

Отвечая на вопрос в интервью газете Magyar Nemzet, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе, глава венгерского правительства сказал: "Да, этого нельзя исключать".

"Мы все ближе к войне", - указал он, отметив, что на саммите Евросоюза в Брюсселе 18-19 декабря звучали предложения и были приняты решения, нацеленные на эскалацию конфликта на Украине и дальнейшую конфронтацию с РФ.

Орбан также обратил внимание, что тем политикам, которые выступают за мир, удалось добиться лишь "замедления темпов сползания к войне".

"Сегодня в Европе снова существуют два лагеря: партия войны и партия мира. Сейчас побеждают силы, выступающие за войну. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - подытожил он.

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
До конца года мы будет
свидетелями новых
успехов наших ВС
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Оверчук отметил, что Россия порядка 87% торговли ведет с незападными странами
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
18:31
Мишустин: все поставленные президентом перед страной задачи выполнимы
18:16
Песков напомнил Польше, что в Группе двадцати нет места политике
17:59
Матвиенко призвала сокращать названия законов
17:45
Орбан допускает войну в Европе в 2026 году
17:33
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
17:14
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
16:59
Глава МИД Сирии заявил, что отношения Москвы и Дамаска входят в новый этап
16:45
Президент РФ поздравил Захарову с юбилеем
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения