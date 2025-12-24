Орбан допускает войну в Европе в 2026 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает, что в 2026 году в Европе может разразиться война, к которой подталкивают весь континент лидеры ЕС. Он отметил, что после окончания Второй мировой войны Европа 80 лет жила в мире, но сегодня сложилась другая ситуация.

Отвечая на вопрос в интервью газете Magyar Nemzet, может ли 2025 год стать последним годом мира в Европе, глава венгерского правительства сказал: "Да, этого нельзя исключать".

"Мы все ближе к войне", - указал он, отметив, что на саммите Евросоюза в Брюсселе 18-19 декабря звучали предложения и были приняты решения, нацеленные на эскалацию конфликта на Украине и дальнейшую конфронтацию с РФ.

Орбан также обратил внимание, что тем политикам, которые выступают за мир, удалось добиться лишь "замедления темпов сползания к войне".

"Сегодня в Европе снова существуют два лагеря: партия войны и партия мира. Сейчас побеждают силы, выступающие за войну. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", - подытожил он.