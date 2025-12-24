Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Матвиенко призвала сокращать названия законов
24 декабря 2025 / 17:59
Матвиенко призвала сокращать названия законов
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала сенаторов не делать длинными наименования законов, чтобы граждане могли ознакомиться с документом и понять, о чем в нем идет речь.

"Мы постоянно стараемся совершенствовать нашу работу. Вот скажите, для простого гражданина название закона на полстраницы - вообще можно понять, что это за закон и о чем идет речь? Нельзя же такие длинные названия делать. Это же невозможно даже для сенаторов прочесть. Давайте подумаем, как нам усовершенствовать и эту составляющую нашей законотворческой работы", - отметила она в ходе пленарного заседания.

