Песков напомнил Польше, что в Группе двадцати нет места политике

Руководство Польши склонно передергивать смыслы и превращать свое участие в любых объединениях в политику. Москва рассчитывает, что в Варшаве все же будут помнить об экономической основе Группы двадцати (G20), отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стремление польских властей присоединиться к "двадцатке".

США активно продвигают Польшу в G20. Варшава получила приглашение на следующий саммит "двадцатки" в Майами. Вместе с тем Вашингтон не стал приглашать на встречу представителей входившей в G20 с момента ее основания Южно-Африканской Республики.

"В целом для Восточной Европы Польша - это большая экономика, это крупная страна. Надеемся, что в Польше помнят, что G20 - это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем", - сказал Песков в ходе брифинга.

"Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики", - указал он.

"Если речь идет об экономических дискуссиях, то дальше это вопрос соответствия экономики Польши необходимым параметрам. Есть определенные параметры тех стран, которые участвуют в "двадцатке", - добавил представитель Кремля.

Группа двадцати - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран - была создана осенью 1999 года с целью объединения усилий ведущих держав по поддержанию в стабильном состоянии мировой экономики. С годами "двадцатка" стала больше внимания уделять геополитическим вопросам. Саммиты G20 проводятся с 2008 года.