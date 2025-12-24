Мишустин: все поставленные президентом перед страной задачи выполнимы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выразил уверенность, что под руководством президента Владимира Путина, все стоящие перед государством и кабинетом министров, задачи выполнимы. Об этом он заявил на встрече членов правительства с главой государства.

"Под вашим руководством мы работаем единой сплоченной командой, как отлаженный механизм, решая поставленные задачи. Благодаря вашему наставничеству, убежден, что все выполнимо и в будущем. Каждый из нас понимает главную цель этой работы - достичь устойчивости ключевых сфер - промышленной, финансовой, социальной - и создать дополнительные возможности для развития нашей страны и обеспечить благополучие гражданам", - отметил Мишустин.

По его словам, это определено в национальных проектах, проектах по достижению технологического суверенитета, утвержденных президентом, и в других стратегических документах, которые правительство последовательно выполняет. "Продолжим также со всей ответственностью, делать все, что от нас зависит, оправдывая высокое доверие, которое вы нам оказали", - заключил премьер-министр.