Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
24 декабря 2025 / 14:58
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
24 декабря 2025 / 13:10
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
24 декабря 2025 / 12:55
Безопасность
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
24 декабря 2025 / 18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
© Александр Река/ТАСС

Суточные потери Вооруженных ил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 420 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 военных, в результате действий группировки "Запад" - до 210. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили свыше 220, "Центр" - более 500, "Восток" - до 245, "Днепр" - свыше 70 военнослужащих, указали в МО РФ.

Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Саммит СНГ как площадка неформальных контактов. Мнение
Требования РФ на переговорах по Украине не учтены. Мнение
18:59
Оверчук отметил, что Россия порядка 87% торговли ведет с незападными странами
18:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
18:31
Мишустин: все поставленные президентом перед страной задачи выполнимы
18:16
Песков напомнил Польше, что в Группе двадцати нет места политике
17:59
Матвиенко призвала сокращать названия законов
17:45
Орбан допускает войну в Европе в 2026 году
17:33
В ноябре долг россиян по ипотеке составил более 23 трлн рублей
17:14
Российские силы ПВО за сутки нейтрализовали 335 беспилотников ВСУ
16:59
Глава МИД Сирии заявил, что отношения Москвы и Дамаска входят в новый этап
16:45
Президент РФ поздравил Захарову с юбилеем
