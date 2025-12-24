Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 420 военных
24 декабря 2025 / 18:45
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных ил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 420 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 175 военных, в результате действий группировки "Запад" - до 210. Подразделения группировки войск "Южная" уничтожили свыше 220, "Центр" - более 500, "Восток" - до 245, "Днепр" - свыше 70 военнослужащих, указали в МО РФ.