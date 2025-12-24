Оверчук отметил, что Россия порядка 87% торговли ведет с незападными странами

Россия около 87% своей торговли ведет с незападными государствами. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия-24".

"Происходит сдвиг экономики на Восток, в сторону глобального Юга, в сторону развивающихся рынков. Буквально за последние пять-шесть лет наша экономика развернулась на Восток. И на сегодняшний день около 87% нашей торговли в физическом выражении осуществляется с незападными странами", - указал он.

Вице-премьер уточнил, что всего лишь пять-шесть лет назад этот показатель составлял порядка 40%. "Это свидетельствует о том, что наш бизнес адаптировался. Переориентировались наша транспортная система, логистика, финансы. И сегодня мы действительно находимся в совершенно новых условиях и чувствуем себя достаточно комфортно, поскольку мы работаем с теми партнерами, которые хотят с нами работать", - указал он.

Оверчук подчеркнул, что внешнеэкономические связи России в уходящем году развивались достаточно динамично. "То, что мы приходим с очень хорошими результатами, я думаю, говорит о качестве прогнозирования и качестве анализа тех тенденций, которые развиваются", - добавил он.