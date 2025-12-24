Эрдоган выразил соболезнования Ливии в связи с авиакатастрофой вблизи Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Ливии в связи с крушением у Анкары самолета, на борту которого находился начальник штаба ливийских ВС Мухаммед аль-Хаддад. Соответствующее сообщение распространила администрация турецкого лидера по итогам его телефонного разговора с главой базирующегося в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что самолет Falcon 50 с ливийской военной делегацией вылетел из анкарского аэропорта Эсенбога в Триполи во вторник в 20:17 по местному времени. В 20:32 экипаж уведомил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:52. Обломки воздушного судна были найдены в 22:00 недалеко от Хаймана. В ночь на среду там же был обнаружен бортовой самописец. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находились восемь человек: пять ливийских военных и три члена экипажа.

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии объявило трехдневный траур в связи с гибелью в авиакатастрофе Мухаммеда аль-Хаддада.