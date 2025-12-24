Путин призвал правительство к конструктивной работе, нацеленной на результат

Президент России Владимир Путин призвал членов правительства к конструктивной, ориентированной на результат работе в 2026 году и в дальнейшем.

"В рамках национальных проектов ведется большая напряженная работа во взаимодействии с региональными командами, бизнесом и общественными объединениями. И наша единая цель - добиваться долгосрочных национальных целей развития", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что это, прежде всего, преодоление демографических вызовов, выход на уверенный рост рождаемости. "Нужно вывести на новый качественный уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы в части инфраструктуры, благоустройства наших городов и поселков, повысить качество жизни россиян", - указал он.

Путин акцентировал внимание, что перед властями стоят амбициозные задачи, но таковы требования времени и запрос со стороны граждан РФ. "И только вместе, только с полной отдачей сил, с максимальной ответственностью и включенностью на каждом участке мы сумеем добиться успеха", - заключил российский лидер.