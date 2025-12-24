Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
Общество
Общество
В РПЦ считают безумием решение на Украине отмечать день программиста 7 января
24 декабря 2025 / 19:44
В РПЦ считают безумием решение на Украине отмечать день программиста 7 января
© Joseph Galanakis via Reuters Connect/ТАСС

Решение украинского руководства отмечать 7 января день программиста говорит о безумии инициировавших его политтехнологов и выражает презрение к православному большинству населения. Такое мнение выразил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) информировал о том, что правительство Украины согласовало указ Владимира Зеленского о праздновании дня программиста 7 января, в день отмечаемого православными Рождества Христова.

"С одной стороны, это выражение презрения к православному большинству украинского общества, абсолютно ожидаемое от властей. А с другой, те политтехнологи, которые это придумали, демонстрируют абсолютное безумие, полагая что православные будут праздновать день программиста вместо Рождества", - указал Кипшидзе. 

