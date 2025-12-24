Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой в 2025 году

Российский рубль за последние 12 месяцев продемонстрировал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив курсы основных валют к доллару. Соответствующие оценки привело агентство Bloomberg.

Как отмечается, российский рубль за счет своего роста в 2025 году вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов после платины, серебра, палладия и золота. С начала текущего года рубль укрепился на 45% и сейчас торгуется на уровне порядка 78 руб. за доллар.

По мнению Bloomberg, росту рубля способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России.

Для российских граждан стали более привлекательны активы в рублях за счет нынешней денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России, что также стало причиной роста валюты.