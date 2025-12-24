Каковы перспективы завершения боевых действий на Украине? Прогноз
Политика
Президент вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени
24 декабря 2025 / 20:14
© Михаил Синицын/ТАСС
Президент России Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.
Указ о награждении орденом за "вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" был опубликован 17 апреля.
Захарова 24 декабря отмечает 50-летний юбилей. Глава государства направлял ей поздравительную телеграмму.
Захарова имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и китайским языками.