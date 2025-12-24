Президент вручил Захаровой орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени директору департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

Указ о награждении орденом за "вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" был опубликован 17 апреля.

Захарова 24 декабря отмечает 50-летний юбилей. Глава государства направлял ей поздравительную телеграмму.

Захарова имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, владеет английским и китайским языками.