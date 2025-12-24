Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Самым кассовым фильмом российского проката 2025 года стал "Волшебник Изумрудного города"
24 декабря 2025 / 20:30
Лидерами российского кинопроката уходящего года стали фильмы "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Финист. Первый богатырь" и "Иллюзия обмана 3". Соответствующие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Фильм "Волшебник Изумрудного города", вышедший в прокат 1 января, собрал в российских кинотеатрах свыше 3,34 млрд рублей, удержав первое место в рейтинге кассовых сборов года. Вторым стал фильм "Финист. Первый богатырь" с результатом 2,74 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров фильм "Иллюзия обмана 3", премьера которого состоялась 13 ноября, с суммарными сборами 1,74 млрд рублей.

В топ-10 самых кассовых картин попали также фильмы "Пророк. История Александра Пушкина" (1,64 млрд рублей), "Батя 2. Дед" (1,60 млрд рублей), "Август" (1,56 млрд рублей), "Горыныч" (1,54 млрд рублей), "Алиса в стране чудес" (1,23 млрд рублей), "Кракен" (1,13 млрд рублей) и "Дракула" (936 млн рублей).

