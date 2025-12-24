Собянин отметил, что Москве не хватает 500 тыс. работников

В Москве дефицит трудовых ресурсов составляет 500 тыс. человек, из-за демографической ситуации он будет нарастать. На это обратил внимание мэр столицы Сергей Собянин, выступая с отчетом о работе правительства города в Мосгордуме.

"Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, составляет от 400-500 тыс. человек. Причем, эта цифра особо не меняется и в будущем будет, вероятнее всего, нарастать из-за демографической ситуации, которую мы проходим", - отметил градоначальник.

Ранее Собянин заявлял, что количество трудовых мигрантов в Москве последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Фиксировалось падение их числа в период пандемии COVID-19, потом отмечалось небольшое восстановление.