Политика
Песков: переговоры по Украине не должны быть публичными
24 декабря 2025 / 20:59
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вестись в закрытом режиме. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал агентства Bloomberg.
"Здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему полагаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - указал представитель Кремля.
Некоторое время назад Bloomberg информировал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане, включающем 20 пунктов.