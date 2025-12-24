Песков: переговоры по Украине не должны быть публичными

Российская сторона по-прежнему исходит из того, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны вестись в закрытом режиме. Об этом РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя материал агентства Bloomberg.

"Здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему полагаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - указал представитель Кремля.

Некоторое время назад Bloomberg информировал о якобы имеющихся у Москвы планах добиться изменений в опубликованном украинскими СМИ мирном плане, включающем 20 пунктов.