Москва
24 декабря 2025 / 22:53
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Путин: выдающегося успеха в любом деле нельзя добиться без творческого подхода
24 декабря 2025 / 21:18
Путин: выдающегося успеха в любом деле нельзя добиться без творческого подхода
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Президент России Владимир Путин считает, что только творческий подход в любом деле позволяет добиваться выдающихся результатов. Об этом он заявил, завершая церемонию вручения госнаград, которая прошла в Екатерининском зале Кремля.

"Здесь собрались люди, которые добились выдающихся результатов в своей работе, в своей деятельности, в своей жизни", - подчеркнул глава государства. "Здесь собрались люди, которые занимаются творчеством, в какой бы отрасли вы ни работали - и в производстве, и в искусстве, и в спорте - все равно это творческий подход. Без творческого подхода добиться таких результатов, которых вы добиваетесь, невозможно. Это значит, что и в вас есть искра Божия. Господь прикоснулся к вам своей дланью, наградил вас талантом", - указал он.

Путин отметил, что эта искра, которая есть у каждого награжденного, светит очень ярко. "Я уверен, она будет светить вам дальше. Я хочу попросить вас, чтобы и вы передавали этот знак Божий и другим людям, другим поколениям, тем, кто часто идет с вами рядом, и вообще миллионам наших граждан", - заключил президент, пожелав собравшимся всего самого доброго в наступающем Новом году. 

