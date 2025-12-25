Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Лурье не желает разрешать Долиной жить в своей квартире после ее выселения
25 декабря 2025 / 10:23
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Полина Лурье не желает позволять Ларисе Долиной жить в своей квартире после решения суда о выселении артистки. Об этом сообщила адвокат покупательницы квартиры певицы Светлана Свириденко в беседе с ТАСС.

"Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница приобрела квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми", - указала адвокат.

Ранее стало известно, что Долина попросила Лурье разрешить ей пожить в спорной квартире еще несколько месяцев после официального выселения. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении Долиной из жилья.

В августе 2024 года появились сообщения о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позднее на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

