25 декабря 2025 / 14:08
Российские ВС освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР Новак сообщил о наличии у РФ плана на случай изъятия замороженных активов
24 декабря 2025 / 14:58
24 декабря 2025 / 13:10
24 декабря 2025 / 12:55
"Алроса" добыла алмазы в форме елочного шара и щенка
25 декабря 2025 / 10:38
"Алроса" добыла алмазы в форме елочного шара и щенка
© "Алроса"/ТАСС

Специалисты обогатительной фабрики "Севералмаз" (входит в группу "Алроса") добыли на месторождении в Архангельской области два алмаза необычной формы, напоминающие елочную игрушку и щенка. Об этом сказано в сообщении в компании.

Вес первого кристалла, очертания которого похожи на елочный шар, составляет немногим более 17 карат. Второй алмаз весом 2,7 карата напоминает щенка. В 2024 году на этом же месторождении - имени М. В. Ломоносова - был добыт алмаз в форме новогодней елки.

Крупнейшее в Европе месторождение имени М. В. Ломоносова известно регулярными находками "фигурных" камней. Так, в 2023 году здесь был извлечен алмаз "Морошка" весом 38 карат, форма которого схожа с северной ягодой, а в 2022 году горняки добыли ювелирный кристалл массой 39,98 карата, напоминающий бабочку.

"Севералмаз" владеет лицензией на разработку месторождения им. М. В. Ломоносова. Месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, расположенных близко друг к другу и протянувшихся на 9,5 км с севера на юг: Архангельская, Карпинского-1, Карпинского-2, Ломоносова, Поморская и Пионерская.

Компания осуществляет разработку двух южных кимберлитовых трубок: Архангельской (с 2003 года) и Карпинского-1 (с 2007 года). 

